Il malore improvviso e la corsa inutile in ospedale: star di TikTok rivela con un video che il figlio di due anni è morto.

La star di TikTok Mercedes White ha postato un video scioccante sul suo account: con la clip postata sul social cinese, la donna ha rivelato che il figlio di due anni è morto, probabilmente per un arresto cardiaco.

Annuncio shock di una star di TikTok: “Mio figlio di due anni è morto”

Mercedes White, mamma particolarmente nota su TikTok, ha raccontato il terribile lutto che l’ha improvvisamente colpita quando il suo bimbo di soli due anni è morto. La donna, che solitamente pubblica video leggeri e spensierati sul social network come commenti sui suoi libri preferiti, ha postato un contenuto con il quale ha scelto di condividere il dramma vissuto.

Secondo quanto raccontato da Mercedes, suo figlio si è ammalato ed è poi deceduto mentre veniva trasportato d’urgenza in ospedale. A quanto si apprende, il piccolo sarebbe venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco. “Lui era per me tutto”, ha detto la TikToker.

Il dolore di Mercedes White

“Avevo solo lui… e ora se n’è andato. Non so come elaborare questo. Ha dormito con noi dal giorno in cui lo abbiamo portato a casa. L’ho coccolato ogni notte. Continuo ad aspettare che i suoi piedini mi prendano a calci nella schiena”, ha affermato Mercedes.

La mamma non ha reso note le cause ufficiali del decesso de bimbo. L’ipotesi è che il piccolo fosse affetto da una malformazione cardiaca congenita non diagnosticata.

“Mio figlio ha perso la vita questa mattina e non riesco davvero a capire perché”, ha ammesso in preda al dolore più atroce la donna. “Ha avuto una sorta di arresto cardiaco. Stavamo andando in ospedale e le cose sono andate sempre peggio”.