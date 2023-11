Ross McDonnell, regista e fotografo irlandese vincitore di un Emmy, è morto il 5 novembre, ma la notizia della sua scomparsa è arrivata da parte della sua famiglia dopo più di una settimana.

Il corpo trovato in spiaggia

La polizia americana aveva risposto ad una chiamata da parte di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un corpo senza testa rinvenuto nel Queens, a Breezy Point Beach.

Ross McDonnell risultava scomparso da inizio mese. L’ultima volta era stato avvistato il 4 novembre, mentre andava in bicicletta dopo aver lasciato il suo appartamento nel quartiere Bedford-Stuyvesant di Brooklyn. La bici è stata ritrovata più tardi, chiusa con un lucchetto a Fort Tilden Beach, nel Queens, a pochi passi dal cadavere.

Le cause della morte sono ancora ignote. Secondo alcune indiscrezioni però non si tratterebbe né di un omicidio né di un suicidio, ma più probabilmente di un incidente. Il regista sarebbe andato a nuotare e poi sarebbe morto affogato a causa delle forti correnti.

Chi era Ross McDonnell

Ross McDonnell inizia la sua carriera come fotografo, per poi passare al cinema dove è produttore e cura la fotografia di alcuni film. Il suo progetto più importante è stato la serie Showtime, The Trade, che gli è valsa un Emmy Award per la fotografia nel 2021.