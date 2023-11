In Belgio quasi 30 scuole resteranno chiuse oggi in attesa che le autorità facciano chiarezza sull'allarme bomba

Attimi di paura e di tensione in Belgio e in particolare nella sua capitale Bruxelles per un allarme bomba che è risuonato nelle scorse ore. Le autorità stanno ancora cercando di capire che cosa stia succedendo, ma per precauzione quasi 30 scuole oggi rimarranno chiuse. A riportare la notizia per primo è stato l’organo di stampa belga ‘Le Soir’

Allarme bomba in Belgio: scuole chiuse a Bruxelles

Sono in totale 27 gli istituti scolastici dislocati fra Bruxelles e tutta la regione del Brabante che oggi rimarranno chiusi dopo che nell’area è risuonato un allarme bomba. L’ente amministrativo Wallonie-Bruxelles Enseignement ha annunciato la direttiva tramite i propri canali web: “L’autorità organizzatrice ha deciso di chiudere nel rigoroso rispetto del principio di precauzione“. Al momento, non si hanno ulteriori informazioni su cosa stia effettiavamente accadendo in Belgio, la polizia di Bruxelles ha iniziato ad indagare sull’accaduto.

Allarme bomba in Belgio: le minacce

“Ieri sera diversi direttori delle scuole ci hanno informato di aver appena ricevuto una e-mail di minacce“ – spiega l’amministratore generale della Wbe, Julien Nicaise. Nel testo, Nicaise, spiega che sarebbe stata fatta esplodere una bomba, qualora non vensse pagato un riscatto,