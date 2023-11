Saranno neseccasie 100 ore di scavi per forare i metri che separano dal punto in cui si trovano gli operai

Si lavora senza sosta per cercare di liberare i 41 operai indiani imprigionati in una galleria stradale in costruzione a Silkyara, nello stato himalayano dell’Uttarakhand. Sono già stati scavati 31 metri, ne mancano 86 per raggiungere il punto in cui si trovano gli operai, imprigionati dal 12 novembre.

Leggi anche: Tragedia a Madrid: 24enne uccide moglie e figlia e tenta il suicidio

Saranno necessarie 100 ore di scavi per raggiungere gli operai

I soccorritori hanno annunciato che sono già stati scavati 31 del tunnel verticale ma, per raggiungere il punto in cui si trovano gli operai, ne mancano 86. Se non ci saranno problemi, i macchinari che stanno trivellando dovrebbero richiedere poco più di 100 ore per forare i metri rimanenti per raggiungere gli operai.

La trivella sta creando un buco, qui verrà inserito un tubo d’acciaio di 80-90 centimetri di diametro attraverso il quale verranno fatti uscire gli operai.

Si scava in verticale

Il progetto iniziale per raggiungere gli operai prevedeva di scavare in orizzontale ma, quando mancavano 16 metri al punto in cui si trovano gli operai, si è dovuto interrompere perché il percorso è stato ostruito dai detriti così si è deciso di scavare in verticale.

I responsabili dell’intervento informano, infatti, che questo tentativo viene effettuato con cautela, date le caratteristiche geologiche della zona, che alterna roccia molto dura a tratti friabile.

Leggi anche: Francia, uomo uccide le tre figlie piccole e si costituisce: arrestato