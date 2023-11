Francia, ammazza le tre figlie e si consegna alla polizia: arrestato 41enne

Ha ucciso le tre figlie, che avevano tra i 4 e gli 11 anni, e poi si è costituito. Gli agenti di polizia hanno trovato i corpi nella sua abitazione. L’uomo è stato arrestato.

Un uomo di 41 anni, già noto alla giustizia per gravi atti di violenza familiare, si è costituito alla polizia dopo aver ucciso le sue tre figlie ad Alfortville, nella banlieue di Parigi, in Francia. Le piccole avevano tra i 4 e gli 11 anni. Dopo la sua confessione, i poliziotti si sono recati nella sua abitazione e hanno scoperto i corpi delle tre bambine.

Francia, ammazza le tre figlie e si consegna alla polizia: era già stato condannato per violenza domestica

Nell’aprile 2021 l’uomo era stato condannato per “violenze familiari aggravate” a 18 mesi di carcere, 12 dei quali con la condizionale. Aveva picchiato la sua compagna con un bastone, in presenza delle figlie. Aveva scontato la sua pena ed era tornato libero e dal 28 agosto non era più in libertà vigilata. Secondo quanto riportato, tra l’uomo e la ex moglie c’era un accordo di custodia alternata per le bambine. L’assassino ha dichiarato di non sapere dove si trovi attualmente la madre delle bambine.