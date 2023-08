Lauren Anne Dickason, 42 anni, ha ucciso le sue tre figlie perché non voleva che un’altra donna le allevasse se avesse deciso di suicidarsi. L’omicidio è avvenuto nel 2021.

Nuova Zelanda, madre uccide le sue tre figlie: “Non sopportava che un’altra donna le crescesse se si fosse suicidata”

Laure Anne Dickason, 42 anni, ha soffocato le sue tre figlie perché non voleva che un’altra donna le allevasse se si fosse uccisa. La donna è accusata di aver ucciso le sue gemelle di due anni e la sorella di sei anni nel settembre 2021, nella casa di Timaru, nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. Il marito, Graham Dickason, ha trovato le tre figlie morte e la moglie in gravi condizioni quando è tornato a casa dopo una cena con i colleghi. La donna ha ammesso gli omicidi al processo ma si è dichiarata non colpevole per pazzia, con la testimonianza della psichiatra forense Simone McLeavy. La dottoressa ha spiegato che la donna soffre di depressione ed è arrabbiata per essere stata salvata dal suo tentativo di suicidio..

La dottoressa McLeavy è psichiatra consulente presso l’Hillmorton Hospital per Te Whatu Ora Waitaha Canterbury, ex Canterbury District Health Board. La sua prima sessione è stata sei giorni dopo i presunti omicidi, mentre la donna era in un reparto psichiatrico ospedaliero. La sua opinione contrasta con l’esperta della difesa e psichiatra forense, la dottoressa Susan Hatters-Friedman, che in precedenza aveva detto alla corte che la grave depressione di Dickason aveva portato a uno stato psicotico.

Nuova Zelanda, madre uccide le sue tre figlie: il racconto del marito

Il signor Dickason ha raccontato dei difficili tentativi della moglie di avere figli e della sua lotta contro l’ansia e la depressione. La coppia si è rivolta a degli specialisti della fertilità per avere figli. La donna ha attraversato sette cicli di fecondazione in vitro ed è rimasta incinta di una figlia nel 2013, ma le complicazioni di salute l’hanno costretta a dare alla luce la bambina a 18 settimane. Da quel momento la donna ha pianto “ogni singolo giorno per due mesi“. Ha poi fatto più cicli di fecondazione in vitro. Quando ciò fallì, optò per gli ovociti del donatore e rimase incinta di Liané. Il marito ha descritto la donna come un “relitto nervoso” durante la gravidanza. Dopo il parto è andata da uno psichiatra che le ha diagnosticato un disturbo depressivo maggiore e depressione postpartum.

Quando era incinta delle gemelle, il signor Dickason ha detto che la moglie era molto stressata perché una delle due è stata trovata con una palatoschisi. La famiglia ha assunto una tata, ma la donna si è rilassata dopo il parto perché le condizioni della figlia non erano gravi come si pensava. La famiglia Dickason si è trasferita in Nuova Zelanda dopo che il signor Dickason ha accettato un lavoro al Timaru Hospital. Erano arrivati nel Paese solo un mese prima della tragedia. Le tre figlie sono state uccise solo 20 minuti dopo che il signor Dickason era uscito per andare a cena con i colleghi di lavoro. Poi ha tentato il suicidio.