Orrore nel New Hampshire (Stati Uniti). Un uomo di 42 anni ha ucciso a colpi di pistola la compagna 35enne e la figlia di un anno e mezzo e poi si è tolto la vita. Salva per miracolo la figlia di 5 anni che la donna aveva avuto da una precedente relazione.

L’omicidio di mamma e figlia

La vicenda risale a sabato 3 giugno. A confermarne la dinamica sono stati gli esami post mortem effettuati sui corpi delle due vittime, la madre Nicole Hughes e la piccola figlia Ariella Bell. A dare l’allarme sono stati i vicini che, sentiti gli spari dall’abitazione della famiglia, hanno subito capito la gravità della situazione. Al loro arrivo, i soccorsi hanno trovato le due senza vita nella loro casa a Elkins Street, colpite da diversi colpi di arma da fuoco. Anche la figlia maggiore di Nicole era in casa – con ogni probabilità si è vista morire sotto gli occhi sua madre e sua sorella –, per lei una ferita da arma da fuoco al braccio destro e un taglio sulla schiena: è stata ricoverata in un ospedale in Massachusetts ma rimane escluso il pericolo di vita.

E poi il suicidio

Il cadavere dell’uomo (si chiamava Jamie Bell) è stato rinvenuto accanto al fiume Merrimack a Franklin: aveva un unico proiettile nel collo che si è autoinflitto, com’è stato confermato dall’esame autoptico. Le autorità hanno dichiarato che le indagini sul movente proseguiranno nonostante la dinamica dei fatti sia ormai chiara.