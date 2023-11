Un uomo di origini peruviane di 24 anni ha ucciso la moglie (25 anni) e la figlia (5 anni). Poi ha tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale 12 de Octubre a Madrid.

La tragedia

La coppia non viveva più insieme, ma l’uomo aveva preso casa nello stesso palazzo in cui risiedevano moglie e figlia. All’una di ieri notte il 24enne è entrato nella casa della donna, si è diretto nella camera da letto della figlia e le ha tagliato la gola. Poi è andato nella stanza della moglie, ma questa è riuscita a scappare con il cellulare e a chiamare la polizia. Quando sono arrivati al palazzo, gli agenti hanno trovato la 25enne con numerose ferite su tutto il corpo, priva di sensi e in arresto cardiorespiratorio. Hanno provato a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.

In seguito, nell’appartamento hanno trovato la bambina morta nel suo letto e il padre in soggiorno con una ferita al collo.

Il racconto del padre della donna

Il padre della 25enne assassinata ha spiegato alla polizia che il genero aveva un ordine restrittivo nei confronti della figlia dopo una denuncia per abusi e che i due stavano per firmare i documenti per la separazione.

La Polizia non conferma l’ordine restrittivo.