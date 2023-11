Non ha più molto tempo Filippo Turetta per preparare la sua difesa in vista dell’interrogatorio di domani con il gip di Venezia. Il ragazzo, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, potrà incontrare oggi i suoi legali.

Filippo Turetta, l’incontro con i legali: la detenzione

Arrivato due giorni fa in Italia con un aereo militare che lo ha prelevato da Halle, Filippo Turetta è stato incarcerato a Verona. Il 22enne è guardato a vista perché considerato a rischio suicidio, così come avevano deciso di fare anche in Germania. L’uomo accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin potrà incontrare oggi i suoi legali, e lo farà fra le mura della prigione, per delineare la sua strategia difensiva. Domani sarà una giornata molto importante per le indagini sul caso: il 22enne sarà, infatti, ascoltato dal gip di Venezia. Ancora molti aspetti della dinamica del femminicidio.

Filippo Turetta, l’incontro con i legali: il ritrovamento vicino al cadavere

Nelle scorse ore, nel frattempo, sono emersi nuovi dettagli sull’uccisione di Giulia. Vicino al cadavere, infatti, sono stati ritrovati alcuni curiosi oggetti tra i quali uno ha particolarmente attirato l’attenzione delle autorità. Si tratta di un libro per bambini intitolato ‘Anche i mostri si lavano i denti‘: testo che probabilmente la studentessa aveva deciso quel giorno di portare con sè. Gli inquirenti cercheranno di capire perché Turetta ha deciso di lasciarlo nelle vicinanze del cadavere.