Antica Focacceria San Francesco, tra storia e sapori palermitani

Palermo, 3 dic. (askanews) – Dal 1834 a oggi: 187 anni nel segno delle tradizioni, dell’autenticità, della genuinità e della qualità del prodotto. Una storia che da familiare è diventata sempre più diffusa in tutta Italia. Con uno sguardo al futuro. L’Antica Focacceria San Francesco – lo storico marchio nella piazza San Francesco, quartiere Kalza di Palermo – è tappa d’obbligo per chi vuole assaggiare i sapori autentici della cucina palermitana – dalle arancine agli involtini di pesce spada, dalla caponata di melanzane alle panelle, fino al panino con la milza.

Fabio Conticello, sesta generazione della storica famiglia dell’Antica Focacceria San Francesco: “L’obiettivo nostro è quello di far sì che il palermitano ritorni cercando di ritrovare un motivo per tornare perché qui ci sono le origini, i palermitani, tappa d’obbligo per palermitani e non”.

Lo storico marchio palermitano era stato acquisito da Feltrinelli nel 2013; nel 2020, in piena pandemia, è stato acquistato al 100% da Cir Food, noto food service di Reggio Emilia che già tra il 2016 e il 2017 aveva costituito una joint venture con la stessa Feltrinelli, controllando il 50% della società.

Dodici punti vendita, ora l’Antica Focacceria San Francesco intende ulteriormente svilupparsi.

Leopoldo Resta, amministratore delegato Cir Food: “Abbiamo già aperto due punti vendita nel corso del 2020 e il prossimo anno abbiamo in programma di aprirne almeno altre tre: Roma, Torino e l’aeroporto Punta Raisi, il gate per uscire da Palermo”.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Focacceria San Francesco è un pezzo di storia della nostra città ma anche simbolo per decenni di come Palermo sia città accogliente, senza distinzioni di ceti – dal ricco al povero devono vivere insieme. La Focacceria è un luogo di incontro di tutta la nostra città”.

La storia dell’Antica Focacceria San Francesco è segnata anche dal periodo difficile vissuto da Vincenzo Conticello, fratello di Fabio. Fu lui, nel 2005 a denunciare pizzo ed estorsioni. Anni che hanno segnato inevitabilmente la storia della Antica Focacceria San Francesco: “E’ stato un momento molto difficile che ci ha costretti a reinventare completamente la nostra vita. La mia vita è completamente cambiata. Mi sono ritrovato da uomo libero a uomo sotto scorta, costretto a lasciare Palermo. Questo ha influito anche nella gestione del punto vendita e aveva rallentato totalmente il nostro sviluppo. Bisognava prima far passare la tempesta. Dopo gli arresti e il processo, ho potuto ripensare al progetto di crescita e il primo punto vendita di Milano, primo fuori Palermo, si è realizzato”.