Il Grande Fratello torna nuovamente in prima serata oggi lunedì 13 gennaio con una nuova puntata. Ecco le anticipazioni di quanto vedremo nello show di punta del prime time Mediaset condotto da Alfonso Signorini in compagnia dei suoi ospiti.

Grande Fratello puntata 13 gennaio: clamorosi ritorni ed eliminazioni importanti

La puntata che andrà in onda stasera vedrà come principale interesse la sfida per l’eliminazione dalla Casa che vede in ballottaggio Shaila Gatta ed Helena Prestes, cresce la curiosità tra il pubblico per scoprire chi rimarrà ancora all’interno.

Ci sarà il ritorno all’interno della casa di Jessica Morlacchi per un confronto con Luca Calvani e la stessa Prestes. Prestes che oltre ad essere coinvolta in questo confronto e nella possibile eliminazione riceverà la visita di Nikita Pelizon, che varcherà la porta rossa dopo aver vinto l’edizione del GF VIP nel 2023 al fine di incontrare la sua amica.

Zeudi De Palma incontrerà sua mamma

Le sorprese non finiscono qui, Zeudi De Palma potrà vedere sua mamma, Maria Rosaria, donna che è stata capace di crescere i propri 3 figli facendo fronte a numerose difficoltà.

Il televoto vedrà in sfida oltre a Shaila Gatta ed Helena Prestes anche Ilaria, Luca e Tommaso. Chi ta questi cinque concorrenti abbandonerà il GF? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata su Canale 5 ed in streaming sul del programma.