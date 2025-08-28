Il 26 agosto sono partite ufficialmente le registrazioni della nuova stagione di “Uomini e Donne”. Vediamo insieme le anticipazioni, tra colpi di scena, amori finiti e le sfuriate di Tina Cipollari!

Uomini e Donne, le anticipazioni: tra colpi di scena e amori finiti

I tanti fan del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, non vedono l’ora che inizi la nuova stagione.

Le prime puntate sono appena state registrate, vediamo ora insieme le prime anticipazioni. Cosa succederà? Diciamolo subito, ne vedremo davvero delle belle! L’esperto Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato cosa è accaduto nella seconda registrazione, piena di colpi di scena: “ci sono stati due confronti, Gloria Nicoletti era già presente ieri e oggi è arrivato Guido Ricci per parlare della fine della loro storia e di cosa è successo da quando sono usciti a quest’estate. Chiaramente nulla di fatto: relazione chiusa.” Il secondo confronto, come racconta Pugnaloni, è stato tra Cinzia e Antonio e, anche loro, hanno chiuso la relazione. Andando avanti, Cristiana è uscita in esterna con Federico, mentre Flavio si è trovato molto bene con una ragazza.

Uomini e Donne, le anticipazioni: Tina Cipollari furiosa

Le anticipazioni non finiscono qui, nella prima registrazione di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari aveva preso in giro Gemma Galgani per il lavoro estivo che aveva trovato, facendo arrabbiare il nuovo cavaliere di Gemma che l’ha definita “panzerottina“. Nella seconda registrazione Gemma e il cavaliere hanno portato in studio dei panzerotti per Tina che, però, non l’ha presa per niente bene: “la Cipollari non si è trattenuta e si è scagliata contro il cavaliere, dando vita alla prima lite della stagione. Tina oggi era molto arrabbiata per quello che è successo.”