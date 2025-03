L’influencer palermitana ed ex gieffina Antonella Fiordelisi, e l’imprenditore ed ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci Giulio Fratini pare stiano insieme. Le voci circolando già da un pò, ma le foto pubblicate dal Settimanale Chi tolgono ogni dubbio.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini insieme? La rivelazione dell’ex gieffina

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini pare siano la nuova coppia dell’anno. L’ex gieffina e l’imprenditore sono stati paparazzati insieme dal Settimanale Chi all’uscita di un hotel di proprietà di Fratini. I due si tengono per mano, togliendo ogni dubbio sul fatto che siano una coppia. Dopo l’uscita dall’Hotel, Antonella e Giulio sono andati allo stadio Franchi per assistere a una partita della Fiorentina. La stessa Fiordelisi, in una recente intervista per Novella2000, aveva proprio detto che stava frequentando qualcuno, ora sappiamo di chi si tratta.

Antonella Fiordelisi: “Sono felice”

Come detto, in una recente intervista a Novella2000, Antonella Fiordelisi aveva ammesso di stare frequentando qualcuno, anche se l’ex gieffina non aveva fatto il nome di Giulio Fratini. Però sembra quasi certo che parlasse proprio di lui: “Non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente e forse molto affascinante. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice”.