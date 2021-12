Antonella Mosetti truffata da OnlyFans: lo scherzo delle Iene

Antonella Moretti è stata vittima di uno spietato scherzo organizzato dalle Iene.

Antonella Mosetti è stta protagonista di un crudele scherzo delle Iene che le hanno fatto credere di poter avere enormi possibilità di guadagno su OnlyFans.

Antonella Mosetti: lo scherzo delle Iene

Antonella Mosetti è stata protagonista di uno scherzo delle Iene dove, tra le altre cose, si è lasciata sfuggire alcune confessioni a luci rosse.

Durante lo scherzo architettato dal programma tv alla showgirl è stato fatto credere di poter fare enormi guadagni grazie a OnlyFans, il social network usato dalle celebrità per condividere contenuti osé alla loro platea social. Alla Mosetti è stato presentato un finto manager della piattaforma che le ha fatto credere di poter guadagnare 30mila euro a settimana se avesse pubblicato alcuni contenuti spinti o mostrato i suoi numerosi tatuaggi. “Posso fare una foto in cui si vede un po’ il seno, le mutande, calze a rete.

Il capezzolo? In privato. Le foto che mi chiedono tanto sono dei piedi. Quelle con le scritte sulle tette ancora no”, ha dichiarato Antonella Mosetti senza sapere di essere ripresa, e ancora: “Ho fatto tutto, tranne le candele, la cera calda, bollente, sui capezzoli. Fa un po’ male, però se ti piace uno lo fai”.

Antonella Mosetti: la furia della showgirl

Verso la fine dello scherzo a Antonella Mosetti è stato fatto credere che il suo profilo su OnlyFans fosse stato hackerato e che lei avesse perso quindi 2000 euro.

La showgirl è andata su tutte le furie e ben presto le è stato svelato che si trattasse completamente di uno scherzo.

Antonella Mosetti: la vita privata

La showgirl ed ex stella della Rai risulta essere attualmente single. In passato Antonella Mosetti è stata con alcuni volti famosi dello show business (tra cui Aldo Montano) e ha avuto una figlia, Asia, dalla sua relazione con Alessando Nuccetelli. Oggi madre e figlia sono molto legate e più volte la Mosetti è intervenuta pubblicamente in difesa di sua figlia Asia, più volte finita nell’occhio del ciclone per aver abusato della chirurgia estetica.

“Gelosia. Quando una è seguita, affermata, intelligente e ricopre un ruolo importante nella società, inevitabilmente attira solo quella. Se sei bella e stupida, piaci. Se sei bella e intelligente, dividi. Quelle che l’attaccano sono tendenzialmente tutte obese, insoddisfatte e prive di buon gusto”, ha dichiarato la Mosetti in merito alle critiche rivolte a sua figlia.