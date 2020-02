Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, fa ancora parlare di sé per i troppi interventi estetici che si è fatta.

Asia Nuccetelli è la figlia della famosa showgirl italiana Antonella Mosetti. Il volto della ragazza è diventato noto al pubblico del piccolo schermo grazia alla sua partecipazione, in coppia con la madre, alla prima edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 nel 2016. Un anno dopo essere stata nella casa più spiata d’Italia Asia è tornata a far parlare di sé per via di drastici cambiamenti estetici. Definire la chirurgia a cui ha fatto ricorso invasiva è sembrato a molti riduttivo: da ragazza semplice, acqua e sapone, Asia Nuccetelli assomiglia ora a una disperata vamp.

Asia Nuccetelli, gli interventi estetici

Nonostante in molto gridino all’abuso di chirurgia estetica, che avrebbe reso irriconoscibile la giovane Asia Nuccetelli, classe 1996, lei smentisce tutto: a sua detta si sarebbe rifatta il naso, il resto sarebbe frutto di interventi naturali e della crescita fisiologica e interiore: “Non c’è nessuna faccia nuova.

Ho sistemato il naso con la chirurgia e mi sono rifatta le labbra, con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica”.

Eppure l’evidenza sembra smentire le parole della giovane: la pelle troppo tirate, le labbra troppo gonfie, ad alcuni persino l’attaccatura dei capelli sembra cambiata. La giovane, che durante il Grande Fratello Vip si è mostrata una ragazza semplice, ingenua e molto insicura, sembra abbia dato un colpo al proprio look, forse per trovare quella sicurezza in sé che prima non aveva. La vita infatti non è stata semplice per Asia Nuccetelli.

I problemi da piccola e il bullismo

Come ha raccontato la madre Antonella Mosetti, che ha avuto Asia a soli 19 anni, a tre anni è stato scoperto alla figlia un problema al cervello:

“Quando Asia aveva tre anni/tre anni e mezzo io e la famiglia ci siamo accorte che aveva delle assenze neurologiche, si distraeva e fissava il cielo io pensavo fosse un atteggiamento, mia suocera, molto più esperta di me, capì subito che c’era qualcosa di grave e insistette per andare a fare controlli. Tramite amicizie di famiglia, la portai al Bambino Gesù. Dopo esami su esami mi dissero che aveva un problema al cervello. Affermarono che c’era una macchia nel cervello e che forse poteva essere un tumore“.

L’adolescenza e il bullismo

Anche in adolescenza i problemi non sono mancati: è stata vittima di un brutto episodio di bullismo, come la stessa Asia Nuccetelli ha dichiarato: “Una sera ero in discoteca con amiche delle ragazze ci guardavano, una ha spinto la mia amica, lei si è girata e ha detto: che fai? E da lì hanno preso il pretesto…”. È stata ferocemente picchiata e ricoverata immediatamente in ospedale. Il pestaggio le ha causato problemi a un orecchio, a causa dei quali non riusciva nemmeno a stare in piedi: rischiavano di essere definitivamente compromessi i centri di regolazione dell’equilibrio.

Quindi è forse l’insicurezza che gli episodi della vita di Asia le hanno provocato ad averla spinta al ricorso così ingente di chirurgia estetica, ma per scoprire la verità si dovrà attendere che la giovane riesca a essere serena con se stessa.