Antonella Viola: "L'alcol è cancerogeno: ho perso 11 chili in 4 mesi"

In una intervista al Corriere della Sera Antonella Viola lo ha detto molto chiaramente: “L’alcol è cancerogeno: ho perso 11 chili in 4 mesi”. L’immunologa di Padova rivela che l’etanolo ha un elevato potere di innesco del tumore e parla del primo bilancio della sua vita. “Ho 53 anni e sto invecchiando. Non me lo dice solo il calendario, ma anche e soprattutto il mio corpo che cambia. Dentro e fuori. Da qualche giorno ho un paio di occhiali nuovi e mi accorgo di non poterne più fare a meno per lavorare al computer”.

Antonella Viola: “L’alcol è cancerogeno”

E ancora: “Non possiamo combattere contro il tempo. È una guerra persa in partenza. Però possiamo imparare ad abitare meglio il nostro corpo… il punto non è fare di tutto per allungare gli anni di vita, ma invecchiare in modo sano”. La biologa e docente di Patologia Generale a Scienze Biomediche all’Università di Padova ha parlato delle sue vita e spiegato gli accorgimenti per contrastare l’invecchiamento cellulare. “Ho iniziato a digiunare 16 ore al giorno, ogni giorno, ma ho anche smesso di bere ogni tipo di bevanda alcolica e modificato la mia alimentazione. Nel giro di 4 mesi avevo perso 11 kg ed ero tornata nella mia solita taglia. Da allora, bevo solo un bicchiere nelle occasioni speciali e cerco di inserire 16 ore di digiuno almeno 4 volte a settimana. E mi sento così in forma che ho ripreso ad allenarmi”.

“Non è vero che due bicchieri non fanno male”

Poi la rivelazione: “Dire che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso. L’etanolo, l’alcol che si utilizza in tutti i tipi di bevande alcoliche, è cancerogeno. Uno studio inglese ha calcolato che su 1000 donne e 1000 uomini che consumano in media una bottiglia di vino a settimana, 14 donne e 10 uomini svilupperanno un tumore a causa dell’alcol. Non a caso, già nel 1988 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e l’Organizzazione mondiale della sanità hanno inserito l’etanolo nella lista dei carcinogeni di primo livello”.