Notizia dell’ultima ora, Antonio Tajani è stato eletto per acclamazione segretario di Forza Italia.

Tajani eletto segretario di Forza Italia. Ecco le sue parole

«Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli, a loro devo tutto. La famiglia è sacra, non solo quella politica. Grazie di cuore, anche per lo striscione, per la fiducia concessa, per la stima e l’amicizia. Non sarò mai Maradona, cercherò di far sì che questo movimento coinvolga il maggior numero di persone, conterò molto sugli amministratori locali, dando vita a una sorta di consulta dei sindaci. Noi siamo il paese del diritto, sarò io il primo a rispettare le regole».

Le parole di Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia

Rosaria Tassinari, responsabile del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna, dopo l’elezione di Tajani, ha dichiarato:

«Se il nuovo segretario Tajani, come ha dichiarato, non è il nostro Maradona, è però il bravo allenatore della squadra nazionale di Forza Italia che gioca in tutti i campi e in tutti i ruoli dell’amata Italia, dai campi di quartieri e dei paesi, agli stadi delle grandi città, compresi quelli grandi e piccoli delle nove province dell’Emilia Romagna. In questi campi piccoli e grandi si impegneranno i nostri iscritti per servire il bene comune, formare la classe dirigente e creare un partito a servizio del Paese».

