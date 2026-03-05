Posata la prima pietra di Meridiana Hub, il nuovo progetto promosso da La Meridiana Società Cooperativa Sociale dedicato all’invecchiamento attivo, alla prevenzione delle fragilità cognitive e al sostegno delle famiglie nel territorio di Monza e Brianza.

La cerimonia segna l’avvio ufficiale dell’iniziativa “Di nuovo al Centro”, un investimento strategico che punta a sviluppare un nuovo modello di welfare socio-sanitario capace di rispondere ai cambiamenti demografici e all’aumento delle fragilità legate all’età.

Meridiana Hub, un progetto da oltre 5.800 mq

Il nuovo hub sorgerà in un’area verde adiacente ai servizi già gestiti dalla cooperativa e si estenderà complessivamente su 5.815 metri quadrati. Il progetto prevede un edificio centrale e tre padiglioni collegati tra loro, progettati per integrare spazi interni ed esterni e garantire comfort ambientale, efficienza energetica e qualità architettonica.

Gli spazi saranno organizzati con 4.778 metri quadrati destinati a verde e percorsi, 1.135 metri quadrati per l’edificio principale con giardino d’inverno e 1.037 metri quadrati per coperture e collegamenti esterni.

L’obiettivo è realizzare non solo una nuova struttura, ma una vera infrastruttura sociale e sanitaria pensata per affrontare fenomeni sempre più evidenti: l’aumento della popolazione anziana, la crescita delle fragilità cognitive e la carenza di servizi territoriali per la prevenzione e il supporto precoce.

Tre aree operative: sociale, sanità e ricerca

Il progetto integrerà tre ambiti principali.

Meridiana Club, spazio sociale e culturale dedicato ad anziani a rischio isolamento, persone con fragilità lieve e caregiver, con attività di prevenzione cognitiva, socialità protetta e sostegno psicologico.

Meridiana Salute, polo sanitario ambulatoriale per diagnosi precoce, valutazioni specialistiche e riabilitazione neurocognitiva e occupazionale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di accesso ai servizi.

Meridiana Ricerca, centro di ricerca applicata e living lab dedicato alla longevità e alle fragilità cognitive, che svilupperà studi sul campo e collaborazioni con università e imprese.

Paese Ritrovato, continuità con il primo villaggio Alzheimer

Meridiana Hub si inserisce nel percorso di innovazione avviato dalla cooperativa in cinquant’anni di attività, tra cui il progetto Il Paese Ritrovato, primo villaggio Alzheimer operativo in Italia, basato su un modello centrato sulla persona e sulla qualità della vita.

Sanvito: «Un luogo aperto che accompagna le persone nel tempo»

Secondo il direttore generale Fulvio Sanvito, il nuovo hub nasce con l’obiettivo di raccogliere e sviluppare l’esperienza maturata negli anni dalla cooperativa.

«Nel nome stesso del progetto – spiega – c’è il senso del percorso che abbiamo immaginato: diventare un luogo capace di mettere insieme ricerca, prevenzione e servizi per l’invecchiamento attivo. Il centro sarà aperto e flessibile, pensato per accogliere le persone in modo libero, senza obblighi di frequenza, accompagnandole nel tempo e adattando le risposte ai cambiamenti dei bisogni».

La posa della prima pietra segna dunque l’avvio concreto di un progetto che punta a rafforzare il sistema di welfare territoriale e a costruire nuovi strumenti di supporto per anziani e famiglie.