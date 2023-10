Una coppia di anziani è stata travolta a Brescia mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sono stai trascinati per diversi metri e sono in condizioni gravi.

Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre due anziani sono stati travolti da un’auto a Brescia, mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Trascinati per metri, sono ora in ospedale e le condizioni sono gravi.

Precisamente, la donna è stata sbalzata violentemente sul marciapiede mentre il marito è rimasto agganciato alla vettura lanciata a folle velocità ed è stato quindi trascinato per diversi metri prima di cadere anche lui a terra.

Le vittime hanno 87 e 80 anni, così come ottantenne era l’anziano alla guida dell’auto che li ha investiti poco dopo le 16.

È accaduto a Bostone di Villanova sul Clisi, una frazione nel Bresciano e chi ha visto la violenta dinamica dell’incidente ha avvisato subito il 118.

Entrambi gli anziani travolti dall’auto pirata versano in condizioni gravi in ospedale, specialmente l’uomo. Per quanto riguarda il guidatore, è fortemente scioccato da quanto accaduto e ha raccontato alle forze dell’ordine di non aver visto i due pedoni perché era abbagliato dal sole.

Successivi test hanno confermato che non era sotto l’effetto di alcool né stupefacenti.

Intanto, le vittime rimangono in ospedale: l’uomo in codice rosso lotta fra la vita e la morte mentre la donna, si trova in codice giallo ed è stata trasferita in una seconda struttura rispetto a quella del marito.