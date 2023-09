I due anziani sono stati investiti da una vettura mentre si trovavano sulle strisce pedonali per attraversare la strada. L’uomo si trova in condizioni critiche.

Vigevano, auto investe due pedoni: 79enne gravissimo

I due pensionati, 74 anni lei e 79 lui, stavano attraversando la strada nei pressi di un supermercato, in via Leonardo Da Vinci a Vigevano, quando sono stati travolti dall’auto. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sono intervenute tre ambulanze e l’elisoccorso. L’uomo versa in gravi condizioni, avendo riportato un trauma cranico dovuto all’impatto. È stato subito trasportato all’Ospedale San Matteo, dove si trova ricoverato in codice rosso. La donna, invece, è stata portata in codice giallo all’Ospedale di Vigevano, con un trauma a una gamba.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco prima delle dieci di mattina, nel paese in provincia di Pavia. I due pedoni si stavano apprestando ad attraversare la strada, in prossimità dell’attraverso pedonale, a pochi metri dal supermercato. L’auto, una Volvo S90, li ha travolti e sbalzati via. L’elisoccorso è stato fatto atterrare presso il campo sportivo del Negrone, per poi trasportare il ferito più grave in ospedale il prima possibile. La dinamica del sinistro è ora al vaglio del personale della polizia locale, che sta effettuando i rilievi sul posto.