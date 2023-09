Una ragazza di 15 anni ha perso la vita in un incidente fra lo scooter dove viaggiava con un coetaneo e una vettura che poi è risultata sotto sequestro.

Incidente stradale a Giuliano, muore una minorenne

Una 15enne è morta ieri sera a Giuliano, nel Napoletano, a causa di un incidente stradale.

Stava viaggiando su uno scooter insieme a un amico della stessa età, quando per motivi ancora da accertare, il mezzo si è scontrato frontalmente con una vettura. Dalle indagini è emerso che questa auto era sotto sequestro quindi non doveva circolare, fra l’altro il guidatore aveva la revoca della patente.

Questi dettagli aggiungono ancora più rabbia alla morte della giovanissima ragazza, notizia che ha sconcertato i residenti del paese.

La dinamica

I carabinieri giunti sul posto sono impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti e a eseguire i rilievi sul luogo dell’impatto.

Stando alle informazioni emerse, la vittima si trovava in sella a una moto 350 guidata da un coetaneo, la quale si è scontrata con un’auto in viale dei Pini Nord.

La giovane ha perso la vita sul colpo a causa del violento impatto mentre il suo amico e il guidatore hanno riportato solo ferite superficiali e sono stati trasportati in ospedale.

La salma sarà sottoposta all’autopsia, intanto i veicolo sono stati sequestrati per accertamenti. Le indagini puntano a capire con chiarezza la dinamica dell’incidente e addebitare le responsabilità, ad ogni modo la posizione dell’automobilista non è delle migliori perché ha infranto già diversi reati guidando una vettura che non doveva circolare e senza regolare patente.