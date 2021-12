Anziano esce per fare una passeggiata e precipita: trovato morto a Barzio, in provincia di Lecco, dopo che era stato cercato anche con l'elicottero

Tragedia in Valsassina, in Lombardia, dove un anziano esce per fare una passeggiata e precipita: l’88enne è stato trovato morto a Barzio, in provincia di Lecco. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori nella giornata di venerdì 3 dicembre l’uomo era uscito per fare una semplice passeggiata lungo un sentiero, ma non aveva fatto ritorno.

Esce per fare una passeggiata e precipita: l’allarme dei familiari dopo il mancato rientro

A quel punto i familiari, inquieti anche per l’età non più giovanissima del loro congiunto, avevano lanciato l’allarme. Le indicazioni davano come settore di ricerca il quadrante boschivo di Barzio. E lì sono andati a convergere i soccorritori: i tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione lariana, i vigili del fuoco, i Carabinieri e moltissimi volontari.

Ricerche anche con l’elicottero dell’anziano che esce per fare una passeggiata e precipita

Si è cercato di affinare le ricerche richiedendo ed ottenendo che si levasse in volo anche un elicottero, in modo da avere una visuale privilegiata dell’intero settore. E il corpo senza vita dell’88enne è stato purtroppo individuato nel pomeriggio: giaceva in fondo ad una forra in un punto molto più in basso del sentiero che aveva detto di voler percorrere nella sua passeggiata.

Ritrovato in fondo ad una forra dopo che esce per fare una passeggiata e precipita

Pare che ad ucciderlo sia stata una caduta, ma servono ulteriori verifiche, dato che non è affatto da escludersi il cosiddetto malore di innesco e poi la perdita di equilibrio. Tanto più che l’uomo era residente in zona e pare conoscesse abbastanza bene il percorso che aveva scelto per la passeggiata dalla quale, purtroppo, non ha fatto più ritorno.