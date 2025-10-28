Questa mattina un grave incidente ha scosso la zona di Fenegrò, in provincia di Como: un anziano di 81 anni, a bordo di una carrozzina elettrica, è stato travolto da un’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter.

Inter annulla la conferenza stampa di Chivu dopo l’incidente di Martinez

A seguito del tragico incidente che ha coinvolto il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, l’allenatore Cristian Chivu non terrà la conferenza stampa prevista per oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 14:00.

La decisione è stata presa dalla società per rispetto dell’accaduto e per consentire al calciatore di affrontare il difficile momento.

Anziano investito e ucciso a Fenegrò: coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez

Questa mattina, martedì 28 ottobre, un grave incidente ha scosso la zona di Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo dell’Inter. Un uomo di 81 anni, alla guida di una carrozzina elettrica, è stato travolto da un’auto guidata dal secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez. L’impatto è stato immediatamente fatale: nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Repubblica, la vittima potrebbe aver avuto un malore che lo ha portato a invadere la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’auto del calciatore.

Martinez, rimasto illeso ma sotto choc, si è fermato immediatamente per prestare assistenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di emergenza e le verifiche necessarie a chiarire la dinamica dell’evento e le responsabilità.