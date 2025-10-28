Rosario Fiorello, ospite del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, tra le altre cose ha voluto raccontare al pubblico, con la sua solita ironia, di un incidente in bicicletta di qualche tempo fa.

Fiorello, brutto incidente sotto casa per lo showman siciliano

Sul palco del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, Rosario Fiorello ha raccontato al pubblico un episodio spiacevole che gli è accaduto qualche mese fa, ovvero un incidente in bicicletta.

Il conduttore siciliano lo ha raccontato con la sua solita ironia, che da decenni lo rende uno degli showman più amati dagli italiani. Ecco il racconto: “ora non si vede nulla ma se voi aveste visto com’ero conciato… Mi sveglio alle quattro e mezzo, mi preparo e dico ‘adesso vado in bici’. A Roma, di mattina, è una delle cose più belle. Come se fosse ‘La Grande Bellezza’ dal vivo: la gente dorme, i cinghiali dorme”, e qui le prime risate da parte del pubblico presente. “Pedalo, pedalo, Fori Imperiali, Colosseo, una roba meravigliosa. Torno verso casa, sano, Sai, a Roma, tra sampietrini, tombini, può essere pericoloso. Poi entro dove abito, ma non dico dove abito, perché non si sa mai che i ladri entrino a rubare…” Il riferimento della battura era ai vari furti subiti nella sua residenza. Da questa battuta, lo showman non si è lasciato scappare un’altra gag: “che poi io lo so chi è che ha rubato: Liorni. Diteglielo, tra l’altro sono stato io a consigliarlo al Louvre.” E qui altre risate, con Liorni, ricordiamo, volto dello spot degli allarmi Verisure. A questo punto, Fiorello torna sull’incidente.

Fiorello, incidente sotto casa per lo showman: “Mi hanno soccorso alcuni operai”

Dopo la breve gag su Liorni, Rosario Fiorello è tornato a parlare dell’incidente in bicicletta: “arrivo verso casa, c’è un primo cancello con una lunga discesa che porta a un secondo cancello che si apre con un telecomando. Per la pigrizia non mi sono voluto fermare, prendere il telecomando etc., volevo fare il figo.” A quel punto il conduttore siciliano ha tentato di prendere il telecomando pedalando ma ha perso così il controllo della bici: “quando mi sono accorto di non avere più tanto spazio, ho frenato. L’unica mano libera era la sinistra, quindi ho frenato con il freno davanti…” Ad assistere alla scena alcuni operai: “hanno visto tutto, mi sono ritrovato per terra e loro sono accorsi subito: ‘ammazza, ti sei rovinato!’ mi hanno detto.” A quel punto Fiorello ha mostrato una foto col volto pieno di ferite, sangue e un grande cerotto sul naso.