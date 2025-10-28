Condofuri sotto choc: incidente mortale tra scooter e auto, chi era la giovan...

Un giovane di 17 anni ha perso la vita sul colpo a Condofuri, schiantandosi con il suo scooter contro un’automobile. Le cause e la dinamica dell’incidente mortale sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre, a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Il giovane viaggiava in sella al suo scooter lungo la strada di contrada Santa Lucia, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha perso stabilità e avrebbe iniziato a slittare. In quel momento sopraggiungeva un’automobile in direzione opposta, con la quale lo scooter si è scontrato frontalmente. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane: i soccorritori del 118, arrivati immediatamente, hanno potuto solo constatare il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato rilievi e accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, valutando tutte le ipotesi, dalla distrazione a un malfunzionamento del mezzo o a una manovra improvvisa.

Domenico Petrulli, studente dell’istituto professionale di agraria di Melito Porto Salvo, era molto conosciuto e stimato nella comunità di Condofuri. Amici e compagni lo ricordano come un ragazzo solare, educato e pieno di progetti per il futuro. I suoi genitori, titolari di una bottega di generi alimentari a Bova Marina, sono figure note e apprezzate nella zona.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente, suscitando grande dolore e incredulità tra conoscenti, amici e compagni di scuola, che si sono stretti attorno alla famiglia per offrire sostegno in queste ore di lutto.