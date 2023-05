Anzio, ragazza di 19 anni trascinata in un rifugio e violentata: è caccia all'uomo

Anzio, ragazza di 19 anni trascinata in un rifugio e violentata: è caccia al...

Una ragazza di 19 anni è stata trascinata in un rifugio e poi violentata, mentre stava tornando a casa: si cerca lo stupratore.

È un vero e proprio dramma quello che è stato vissuto da una ragazza di 19 anni ad Anzio. La giovane è stata bloccata e trascinata in un rifugio e poi violentata da un uomo. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda.

Anzio, 19enne bloccata e violentata da un uomo

Una ragazza di 19 anni è stata violentata ad Anzio, è accaduto nella serata di venerdì 12 maggio 2023 e più precisamente intorno alle ore 23.

La violenza si è consumata nella zona di Anzio 2, gli agenti della Polizia sono a lavoro per cercare di individuare e fermare lo stupratore, che dopo aver violentato la ragazza si è dato alla fuga.

La dinamica dell’accaduto: ecco tutti i dettagli

In base a quanto è stato ricostruito dagli investigatori fino ad ora, grazie soprattutto al racconto della vittima, l’orrore vissuto dalla ragazza si sarebbe consumato in una manciata di minuti.

Nello specifico, la 19enne quella sera è scesa dal bus su via Nettunense e da lì si è incamminata nella zona di Corso Italia, per tornare a casa. Questa zona è frequentata da molti clochard ed è nota anche per essere una piazza di spaccio.

Dopo aver percorso alcuni metri a piedi, la ragazza è stata poi fermata da un uomo, che l’ha trascinata con forza in un rifugio di fortuna e ha abusato di lei. Nel frattempo, la giovane ha tentato di chiedere aiuto urlando e così pochi minuti dopo l’aggressore si è fermato ed è scappato, per via di essere scoperto.

Il ritrovamento della ragazza da parte di un passante: è in stato di shock

Dopo che lo stupratore è fuggito, la ragazza è stata trovata in stato di shock da un passante che ha sentito le sue urla e l’ha immediatamente soccorsa.

La 19enne è stata poi trasportata in ospedale e qui ha trovato il coraggio di raccontare cosa le è accaduto, riuscendo a fornire anche un identikit dello stupratore. Non si esclude che l’uomo possa essere uno dei tanti clochard che vivono in quella zona.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Polizia Anzio-Nettuno, che hanno aperto una vera e propria caccia all’uomo, per cercare di fermare lo stupratore.