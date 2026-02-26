Appello per un'Europa centrale nel mondo: incontro a Roma e proposte per l'integrazione

Un incontro internazionale a Roma il 2 marzo chiama cristiani e cittadini a sostenere un progetto europeo più forte, con proposte su difesa, politica economica e diritti umani

Un appuntamento internazionale intitolato “Per un’Europa che guardi al mondo. Appello ai cristiani e alle persone di buona volontà” si svolgerà a Roma il 2 marzo. L’evento avrà luogo al Campidoglio, nell’Aula Giulio Cesare. Promuove un confronto tra esponenti del mondo culturale, politico e accademico. L’iniziativa propone un documento di indirizzo rivolto a quanti sostengono la necessità di un’Europa più incisiva sulla scena globale.

La scelta della sede è simbolica: il Campidoglio è stato teatro della firma dei Trattati di Roma, tappa storica dell’integrazione europea. Il documento sarà oggetto di dibattito pubblico nel corso dell’incontro.

Organizzazione e finalità dell’incontro

L'evento è promosso dall'Associazione Culturale Progetto Europa Domani, con la Fondazione Giulio Pastore, il Centro di Documentazione Europea dell'Università LUMSA e l'Archivio Mario Romani. L'obiettivo è duplice: presentare un volume di contributi specialistici e sollecitare una mobilitazione civile per una maggiore unità europea.

Il volume riunisce saggi e analisi di accademici, ex ministri e dirigenti pubblici. Tra gli autori figurano Patrizio Bianchi, Sergio Fabbrini, Luigi Paganetto, Vincenzo Paglia e Vincenzo Scotti. Le riflessioni contenute affrontano scenari istituzionali, economici e sociali del progetto europeo.

Gli organizzatori prevedono tavole rotonde e interventi pubblici volti a stimolare il confronto tra cittadinanza, mondo accademico e istituzioni. L’intento dichiarato è tradurre il dibattito in proposte concrete per rafforzare il ruolo dell’Europa nelle politiche internazionali.

Un documento per sollecitare azione

L’iniziativa prosegue con la diffusione di un appello rivolto ai cittadini europei affinché mettano in campo la propria buona volontà a favore della pace e della democrazia. Il testo non si limita a una dichiarazione di intenti. Si propone invece come una chiamata pratica all’impegno civile e politico.

L’obiettivo è convertire la mobilitazione in idee e iniziative concrete per rilanciare il processo d’integrazione. Il carattere internazionale dell’incontro facilita il confronto tra prospettive diverse e la formulazione di proposte trasferibili tra i paesi membri. Le proposte emerse saranno raccolte per essere sottoposte ai tavoli tecnici competenti e alle istituzioni interessate.

Linee programmatiche proposte

I promotori chiedono una riorganizzazione dell'Europa su più livelli di integrazione.

Al centro del progetto figura una unione federale capace di sviluppare politiche comuni considerate essenziali per la sovranità europea. Tra gli obiettivi prevale il rafforzamento di una politica estera e di difesa unitaria, intesa come strumento per garantire coesione e capacità decisionale condivisa.

Nel piano rientra inoltre l’adozione di una politica economica coordinata, volta a completare l’unione monetaria e a promuovere stabilità finanziaria. I promotori propongono anche una fiscalità condivisa per ridurre le discrepanze tra gli Stati membri.

Infine, il documento sottolinea la necessità di una coerente politica dei diritti umani, da integrare nelle scelte esterne e interne dell'unione.

Una fiscalità congiunta e strumenti di difesa comuni

Il documento sottolinea la necessità di una politica fiscale comune come complemento all’euro e di meccanismi condivisi per la difesa e la sicurezza. Le proposte puntano a rafforzare la capacità dell’Europa di agire come soggetto politico autonomo e responsabile sul piano internazionale.

Realizzare tali idee richiede un elevato grado di coordinamento istituzionale e fiducia reciproca tra Stati membri. Occorre, inoltre, un dibattito pubblico che coinvolga la società civile e le comunità religiose, per garantire legittimità politica e sostenibilità sociale delle riforme. Le proposte saranno ora trasmesse ai tavoli tecnici competenti per la valutazione e l’eventuale traduzione in misure operative.

Il ruolo del cristianesimo e della solidarietà

Dopo la trasmissione delle proposte ai tavoli tecnici, i promotori rivolgono un appello preciso al mondo cristiano europeo. Essi sostengono che la sensibilità culturale e morale delle comunità cristiane possa contribuire a un progetto che ponga al centro l’idea dell’umanità come famiglia comune.

La proposta richiama il valore della solidarietà, intesa come responsabilità collettiva verso i diritti umani e il benessere condiviso. Questo concetto viene collegato sia a riferimenti costituzionali sia a motivazioni religiose, con l’obiettivo di orientare le future scelte politiche e sociali.

Dal simbolo alla pratica: Campidoglio e memoria storica

La scelta di tenere l’incontro al Campidoglio collega il dibattito pubblico a un luogo di forte memoria istituzionale. L’evento intende trasformare un richiamo storico in proposte operative per l’integrazione europea, mantenendo il filo con i riferimenti costituzionali e le motivazioni religiose già illustrate nelle proposte precedenti.

L’iniziativa prevede momenti di consultazione aperti a cittadini, associazioni e comunità religiose, oltre ai tavoli tecnici dedicati alle proposte. Le discussioni mirano a individuare strumenti concreti per orientare le future scelte politiche e sociali e a definire i prossimi passaggi procedurali per l’attuazione delle proposte emerse.

La giornata di lavoro prevede interventi, dibattiti e la presentazione del volume con i contributi degli esperti coinvolti. L’intento è aprire percorsi concreti e offrire strumenti per il dialogo pubblico. L’iniziativa punta inoltre a stimolare proposte legislative e operative.

L’obiettivo è trasformare un appello morale in un progetto politico capace di rafforzare coesione europea, promuovere pace, sviluppo e diritti fondamentali su scala globale. I contributi emersi saranno raccolti in un documento operativo destinato alle istituzioni e agli organismi competenti, che definirà i prossimi passaggi procedurali per l’attuazione delle proposte.