Apple, arriva iOS 16: le caratteristiche e le funzionalità da non perdere

L'attesa è finita: iOS 16, l'ultimo sistema operativo per iPhone è stato reso disponibile dal 12 settembre. Le principali novità.

Con l’ultimo iPhone, Apple rilascia immancabilmente la versione aggiornata di iOS. Per quanto riguarda iOS 16, la sensazione è quella di un sistema operativo completamente rinnovato. Sono molte le novità e le funzionalità interessanti da tenere d’occhio. Già disponibile da qualche giorno come beta pubblica, la versione definitiva per l’utente finale è stata rilasciata lunedì 12 settembre.

Apple iOS 16, più personalizzazione nella schermata di blocco

Già con iOS14 e iOS15, Apple aveva proposto interessanti possibilità che permettevano all’utente maggiore flessibilità e versatilità anche grazie ai widget che sono diventati una caratteristica portante delle ultime generazioni di iOS. Con l’ultima versione del sistema operativo per iPhone sarà possibile personalizzare la schermata di blocco scegliendo tra infinite possibilità: foto, ma anche la scelta del carattere e molto altro.

Particolarmente interessante, inoltre, la possibilità di estendere i widget sulla schermata di blocco per tenere sempre d’occhio le informazioni più importanti. Infine è arrivato il momento di dire definitivamente addio alle lunghissime file di notifiche che ogni volta si accumulano sulla schermata: da adesso in poi sarà possibile scegliere se vederle come elenco, raggrupparle o ancora nasconderle direttamente.

Maggiore libertà nell’invio dei messaggi

iOS 16 și estende anche alla messaggistica: sarà infatti possibile modificare o addirittura bloccare l’invio dei messaggi.

Come avviene anche per le mail si potrà posticipare la lettura del messaggio e tornarci più avanti segnandolo come “non letto“. Se si ha poco tempo per prendere in mano la tastiera si potrà usare la funzione dettatura.

Con quali iPhone è compatibile iOS 16?

Di seguito segnaliamo tutti i modelli indicati da Apple per i quali è stato rilasciato l’aggiornamento:

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2ª generazione e successive).