Apple, l’attesa è finita: esce iPhone 14: prezzi, caratteristiche e novità

Una nuova notch, la chiamata sms automatica e una fotocamera tra le più potenti sul mercato. Ecco quanto costa iPhone 14.

La presentazione di nuovi modelli e prodotti Apple è sempre molto attesa dai fan della mela morsicata e dell’iTech. Ogni presentazione è infatti un vero e proprio evento che nel corso degli anni è riuscito ad stupire e allo stesso tempo intrattenere un numero sempre più alto di appassionati.

Anche in occasione della presentazione del nuovo iPhone 14 non è stata un’eccezione e le novità quest’anno sono state particolarmente “succose”.

Apple iPhone 14, le principali novità di quest’ultima generazione

C’è una cosa che ai cultori di iPhone non sarà sicuramente sfuggita: questo telefono pur mantenendo le caratteristiche essenziali che hanno reso Apple uno dei brand più amati al mondo, ha introdotto numerose novità, una su tutte la sim che è diventata virtuale.

Non solo: sparisce anche la notch che nel corso di questi ultimi anni era diventata la caratteristica simbolo degli iPhone “senza pulsante”. Al suo posto è stata introdotta la Dynamic Island. Si tratta di un’apposita area ovale in grado di dialogare di volta in volta con le principali applicazioni del telefono.

Altrettanto interessanti risultano essere la fotocamera da 48 MegaPixel che riesce a catturare dettagli mai stati raggiunti prima e la chiamata all’sos che in condizioni di incidenti di particolare pericolosità, parte in automatico.

iPhone come negli anni precedenti è stato proposto in 4 versioni: iPhone 14 e iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

Quanto costa?

Di seguito si riportiamo i prezzi:

iPhone 14 da 1.029 euro

da 1.029 euro iPhone 14 plus da 1.179 euro

da 1.179 euro iPhone 14 pro da 1.339 euro

da 1.339 euro IPhone 14 pro max da 1.489 euro

Per chi vorrà acquistarlo si segnala che gli ordini partiranno dal 9 settembre, ma saranno invece disponibili dal 16 settembre in poi.

Infine è possibile scegliere tra cinque colori, mentre gli schermi hanno una misura rispettiva di 6.1 e 6.7 pollici. Tutti hanno la connettività 5G.