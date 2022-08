L’annuncio di Apple: svelerà i nuovi IPhone 14 il 7 settembre

All'evento saranno presentati anche i nuovi Apple Watch e intanto secondo quanto dice Bloomberg Apple svelerà i nuovi IPhone 14 il 7 settembre

Mercato, mondo della tecnologia e social network scossi dall’annuncio di Apple che svelerà i nuovi IPhone 14 il 7 settembre. L’azienda li dividerà in modelli base, Pro e Pro Max ed arriveranno sul mercato dieci giorni dopo, il 16 settembre.

Lo spiega Bloomberg citando alcune fonti interne. All’evento saranno presentati anche i nuovi Apple Watch e si vocifera di un modello specifico dallo chassis rinforzato. L’indiscrezione di Bloomberg cita anche “altre sorprese” in virtù del fatto che settembre è il mese che introduce con uno step ormai canonico all’evento più importante prima di Natale.

Apple: svelerà i nuovi IPhone a settembre

C’è attesa e fermento anche per i nuovi iPad e nuovi Mac ma è chiaro che i riflettori saranno tutti puntati sull’iPhone.

Repubblica spiega che “assieme a iOS16, la nuova versione del sistema operativo che conterrà le funzionalità necessarie per impiegare le nuove tecnologie sugli iPhone 14, che dovrebbero fare un salto avanti soprattutto per quanto riguarda le capacità multimediali, foto e video su tutto”. Gli analisti hanno spiegato che le nuove generazioni dell’iPhone potrebbero veder salire i prezzi.

Prezzi in rialzo e non solo per le novità

Perché? Perché sono in arrivo non solo novità hi-tech, ma anche un momento economico mondiale in cui i prezzi delle materie sono in rialzo, a cominciare dalle terre rare.

Proprio in questi mesi Apple sta spostando in Vietnam molte pertinenze che prima aveva allocato in Cina, dove la situazione non sembra più molto favorevole.