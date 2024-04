Apple getta la spugna sulle auto elettriche a guida autonoma: licenziate più di 600 persone

Il progetto cancellato da Apple su dei misteriosi veicoli elettrici a guida autonoma ha avuto delle ripercussioni non da poco sui suoi lavoratori. Stando a quanto emerso, la società si è vista costretta a mandare a casa più di 600 persone. Si tratta del taglio al personale più ingente della compagnia dopo quelli effettuati durante la pandemia di covid.

Un progetto naufragato

Molte grandi società staccano la spina ai propri progetti e questa volta è toccato ad Apple che ha deciso di dire addio ai suoi veicoli elettrici a guida autonoma su cui si sa relativamente poco. Parliamo infatti di un qualcosa su cui la compagnia ha tenuto il segreto più assoluto, per questo motivo i dettagli in merito sono particolarmente scarsi.

Ma gettare la spugna su questo progetto ha avuto un effetto secondario, il licenziamento di ben 614 dipendenti. Stando a quanto emerso da un articolo del San Francisco Chronicle, queste persone dovranno dire addio al loro posto di lavoro precisamente il 27 maggio 2024. Dovranno quindi attendere ancora un mesetto prima di dire addio ad Apple.

Alcuni verranno trasferiti

Tra coloro che hanno preso parte a questo segretissimo progetto non mancano alcuni fortunati che, invece del licenziamento, sono stati trasferiti in altri gruppi di Apple. Stando ad alcune indiscrezioni, buona parte dei dipendenti sono entrati a far parte dei team della società che si occupano di intelligenza artificiale o della robotica personale.

Infine, sembra che il progetto sulle auto elettriche a guida autonoma sia naufragato essenzialmente per due motivi: i dirigenti erano indecisi sulla sua direzione e c’erano non poche preoccupazioni sui costi.