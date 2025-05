Il decreto prevede la trasformazione degli hotspot in centri di permanenza per rimpatri.

Il decreto Albania e la sua approvazione

Il recente decreto Albania ha ricevuto il via libera dall’Aula della Camera, segnando un passo significativo nella gestione dei flussi migratori. Con 126 voti favorevoli, 80 contrari e un astenuto, il provvedimento prevede la trasformazione dei centri migranti in Albania, passando da hotspot a centri di permanenza per rimpatri (Cpr).

Questa modifica è destinata a cambiare radicalmente il modo in cui vengono gestiti i migranti nel Paese balcanico.

Estensione della possibilità di trattenimento

Una delle novità più rilevanti del decreto è l’estensione della possibilità di essere destinati ai centri in Albania anche per gli stranieri già presenti in Italia e colpiti da provvedimenti di trattenimento. Non si tratta quindi solo di extracomunitari richiedenti asilo intercettati in acque internazionali, ma di una categoria più ampia di migranti. Questa decisione ha suscitato dibattiti accesi tra le forze politiche, con opinioni contrastanti riguardo all’efficacia e all’etica di tali misure.

Prospettive future e discussione al Senato

Il testo approvato in prima lettura ora passerà all’esame del Senato, dove si prevede un ulteriore dibattito. Le implicazioni di questo decreto sono molteplici e potrebbero avere un impatto significativo sulla politica migratoria italiana e sulle relazioni con i Paesi limitrofi. La questione dei migranti è sempre più centrale nel dibattito pubblico, e le scelte fatte ora potrebbero influenzare le future politiche di accoglienza e integrazione.