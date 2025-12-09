Approvato il Nuovo Regolamento dell'Unione Europea sui Rimpatri dei Migranti: Cosa Cambia?

Scopri come il nuovo regolamento dell'Unione Europea trasformerà le dinamiche dei rimpatri per i migranti. Analizziamo le implicazioni e gli effetti di queste modifiche sulle politiche migratorie e sui diritti dei migranti. Resta aggiornato sulle novità legislative e sulle opportunità di intervento per garantire un approccio equo e sostenibile.