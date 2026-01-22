Approvazione Unanime della Camera: La Nuova Legge sui Cammini d'Italia

Scopri la nuova normativa sui cammini d'Italia, che favorisce un turismo sostenibile e promuove la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del nostro paese.

Recentemente, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la legge dedicata ai cammini d’Italia. Con 243 voti favorevoli, il provvedimento, che ora tornerà al Senato per ulteriori modifiche, si propone di valorizzare e promuovere itinerari percorribili a piedi o attraverso forme di mobilità dolce e sostenibile.

Obiettivi della legge sui cammini

La legge quadro ha come obiettivo principale quello di garantire che i cammini italiani non siano semplici percorsi da esplorare, ma strumenti di sviluppo per i territori.

Si intende favorire la fruizione del patrimonio naturale e culturale, promuovendo attrattori di vario genere, dai monumenti storici ai luoghi di interesse enogastronomico.

Valorizzazione del patrimonio culturale

Tra le finalità della legge vi è la garanzia di standard di sicurezza, qualità e accessibilità per tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità. L’adeguata valorizzazione degli attrattori culturali e storici diventa così un elemento chiave, contribuendo a rendere i cammini una risorsa per il turismo sostenibile.

Strutture di supporto e promozione

La legge prevede la creazione di una cabina di regia presso il Ministero del Turismo, con il compito di definire gli standard di qualità e di sviluppare un programma nazionale per la promozione dei cammini. Questo strumento risulta fondamentale per garantire un dialogo continuo tra le varie istituzioni coinvolte e per creare una rete di collaborazione interistituzionale.

Incentivazione del turismo lento

Il turismo lento, che si sviluppa attraverso percorsi mirati, promuove la riscoperta di aree meno conosciute e contribuisce a contrastare il fenomeno della destagionalizzazione. Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, sottolineando l’importanza delle tradizioni locali e la necessità di investire per rendere il turismo in Italia sempre più competitivo a livello internazionale.

Investimenti e opportunità future

La legge sui cammini d’Italia non si limita a rappresentare un atto simbolico, ma prevede un investimento di 2 milioni di euro per avviare le prime iniziative di promozione e valorizzazione. Questa somma si aggiunge ai 30 milioni di euro già stanziati per supportare questo segmento di turismo, rappresentando un’opportunità per il rafforzamento economico delle comunità locali situate lungo i cammini.

Grazie a queste misure, si prevede un incremento significativo nella promozione di un turismo responsabile, in grado di valorizzare le tradizioni culturali e ambientali. L’iniziativa mira a rendere accessibili anche i luoghi meno conosciuti, incentivando un approccio sostenibile alla scoperta del patrimonio italiano.