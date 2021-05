AppVenture ti porta alla scoperta del van Mercedes a misura delle tue passioni

Scegli le tue passioni, scopri AppVenture: la resistenza e l’affidabilità di un van Mercedes-Benz combinate alla comodità di un veicolo personalizzato.

La resistenza e l’affidabilità di un van Mercedes-Benz combinate alla comodità di un veicolo personalizzato per vivere al massimo le proprie passioni. È AppVenture, il nuovo servizio all inclusive di Gruppo Trivellato, la concessionaria Mercedes-Benz e smart attiva dal 1922. La soluzione giusta per immergersi nell’avventura outdoor e dire addio allo stress della città.

Le opzioni di customizzazione sono pensate per fornire comodità e praticità in numerosi contesti. Chi affronta escursioni che durano diversi giorni può ricorrere al tetto a soffietto con posti letto. Mentre per gli amanti delle gite in bici il compressore ad aria è l’ideale, perché permette di regolare la pressione dei copertoni immediatamente prima di salire in sella.

Come usare AppVenture? Basta digitare https://appventure.trivellato.it e scegliere una delle quattro configurazioni proposte: Cinofilia, Surf, Outdoor, Bike. Una volta selezionati gli optional desiderati, all’automobilista non resta che compilare il form e procedere con la richiesta online.

In ogni caso i mezzi proposti sono basati su van Mercedes-Benz, dotati di ammortizzatori rialzati e sottoscocca in alluminio rinforzato, che garantisce massima sicurezza e comfort su ogni tracciato. Impedisce infatti l’interferenza di corpi estranei con le parti meccaniche.

AppVenture è solo l’ultimo, in ordine cronologico, dei servizi online implementati da Trivellato. In particolare, Trivellato Industriali è la concessionaria del Gruppo che si occupa di vendita e assistenza di veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz.

Dell’offerta fanno parte van, truck, autocaravan della Stella nuovi, a km zero e usati, presentati ai prezzi più competitivi del mercato. Oltre alla vendita, il cliente può contare su un servizio di noleggio a breve o lungo termine, ma anche su un supporto post-vendita assicurato da tecnici e meccanici qualificati.

