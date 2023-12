Un uomo, disoccupato, è entrato nel bar L’Angolo in via Carducci ad Aprilia (Latina) nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre. Ha in primis chiaccherato un po’ con i titolari, Pietro e Nando. In seguito ha giocato un gratta e vinci da 5 euro divenendo improvvisamente ricco: ha vinto la bellezza di mezzo milione!

Disoccupato diventa ricco grazie al gratta e vinci: ha sfidato la sorte

Il protagonista della nostra storia non stava certo passando un periodo felice: era infatti rimasto senza lavoro. Ha pensato bene di giocare il gratta e vinci sfidando la sorte… E ha fatto benissimo!

Con il semplice grattare di un 27, terzo numero della serie, la fortuna ha bussato alla sua porta. Uscendo dal bar, il premio si è rivelato essere niente meno che di mezzo milione di euro.

Gratta e vinci da mezzo milione, i presenti: “Non potevamo crederci”

L’episodio è stato raccontato dal Messaggero. Le persone presenti al momento della scoperta della vincita hanno riferito: “Non potevamo crederci. Siamo stati felici anche perché conosciamo il vincitore, sappiamo che sta affrontando un periodo difficile: è un bel regalo di Natale”.

Gratta e vinci: vittoria inaspettata

Una sorpresa inaspettata ha improvvisamente rivoluzionato la vita di questo fortunato vincitore. Senza esitazioni, ha abbandonato il locale e si è affrettato a condividere la notizia con i suoi familiari, raccontando loro del suo immenso colpo di fortuna.