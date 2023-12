Purtroppo si è scoperto essere Antonio Taufer (78 anni) l’anziano caduto in un fienile e condotto all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’uomo, ex primo cittadino di Siror, non ce l’ha fatta. Una caduta, quella avvenuta lo scorso 6 dicembre, rivelatasi fatale: Taufer è morto presso il nosocomio del capoluogo. Conosciuto come “el Toni dei Molineri”, Antonio lascia la moglie Antonietta, i figli Sergio e Adriana, e i fratelli Stefano e Gustavo.

I funerali di Antonio Taufer

Il commiato per l’allevatore ed ex sindaco di Siror negli anni Novanta, Antonio Taufer, avrà luogo lunedì 11 dicembre alle ore 14:30 presso la chiesa parrocchiale del paese.

Antonio Taufer: il ricordo di Giacomo Broch

Molti i pensieri e i ricordi rivolti alla memoria di Antonio che stanno giungendo in queste ore, tra cui quello di Giacomo Broch, presidente degli allevatori trentini, che ha definito il 78enne un pioniere del settore, che in vita diede un notevole contributo alla fondazione del caseificio di Primiero.

Antonio Taufer: il ricordo di Daniele Depaoli

A ricordare Taufer anche Daniele Depaoli, primo cittadino di Primiero San Martino di Castrozza che lo ha definito, tramite alcune dichiarazioni riportate da Trento Today: “Persona dallo spirito arguto alla quale non avevi bisogno di spiegare niente perché aveva già capito tutto appena iniziavi a parlargli”.