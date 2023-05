Colpita da una violenta tempesta di grandine, la città di Khamis Mushayt, in Arabia Saudita, appare completamente devastata: macchine distrutte e strade impraticabili

Il maltempo continua a fare danni. Non solo nello Stivale. Proprio mentre l’Emilia-Romagna e le Marche stanno lottando contro le incessanti piogge che nell’ultima settimana hanno causato importanti eventi alluvionali, in Medio Oriente una violenta grandinata ha portato al collasso la città di Khamis Mushayt in Arabia Saudita.

Il video shock

Macchine distrutte e strade impraticabili. Questo è ciò che appare in un video diffuso in rete filmato con ogni probabilità da un residente del posto. Khamis Mushayt ricoperta da un manto bianco, enormi pezzi di ghiaccio che sovrastano le auto mentre tutto attorno è irriconoscibile. Due uomini fuori la porta di casa – uno anzi sulla soglia, quasi a voler evitare di entrare in contatto con quanto di terribile c’è al di fuori –, che commentano la visuale davanti ai loro occhi probabilmente mentre guardano le loro auto sbattute contro la parete della casa del dirimpettaio senza più il muso o il portabagagli.

Il precedente di un mese fa

Era il 14 aprile scorso quando sempre dall’Arabia Saudita giungevano una notizia e immagini simili a quelle di Khamis Mushayt. Nel vortice del maltempo c’era la regione di Al Bahah dove, dopo un forte sbalzo termico, eccezionali grandinante con ingenti accumuli di ghiaccio sulle strade hanno paralizzato diverse città per le quali è stato necessario l’intervento delle ruspe.