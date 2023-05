Arezzo, deceduta anche la moglie del conducente della Skoda

Ancora notizie luttuose dopo la tragedia su strada ad Arezzo, dove purtroppo è deceduta anche la moglie del conducente della Skoda centrata da una Porche. Quel terribile frontale con la supercar tedesca è finito in tragedia ed ha fatto due vittime: il 56enne Francesco Diana e sua moglie, la 50enne Giovanna Mori. I due erano a bordo della vettura centrata dalla Porche in un terribile sinistro che ha visto coinvolte in tutto quattro persone. E da quanto si apprende sui media una consulenza dovrà chiarire cause e dinamiche di quel sinistro.

Deceduta la moglie del conducente della Skoda

Lo schianto frontale era avvenuto tra una Porsche e una Skoda Fabia, con la vettura tedesca che pare viaggiasse ad una “velocità non consona”, come precisato da fonti vicine agli inquirenti. Pare che la Porsche sia uscita dalla rotatoria che immette sul rettilineo della tragedia tra Chiani e Indicatore. Lo schianto era poi avvenuto lungo la provinciale di Pescaiola, con il tachimetro che segnava fra i 100 e i 120 km l’ora. I media spiegano che sul tratto interessato il limite era nettamente inferiore. Ma chi c’era alla guida della Porche? Un addetto al vicino distributore di benzina che adesso è censito in atti della Procura per duplice omicidio stradale. L’esito severo c’era stato per la famiglia a bordo della Skoda.

Ferito il figlio disabile della coppia

Fanpage spiega che malgrado il tragitto verso il pronto soccorso del nosocomio di Arezzo dove lo attendeva l’elisoccorso per il trasferimento a Careggi, “Francesco non ce l’ha fatta ed è morto”. Purtroppo nelle ore del mattino di oggi è arrivata la notizia del decesso della moglie. Il figlio della coppia invece, diversamente abile, era uscito ferito ma sarebbe fuori pericolo. Tutto questo mentre gli esami tossicologici nel sangue del conducente la Porche avrebbero mostrato che non aveva assunto né alcol né droghe.