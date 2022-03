Siena, vandalizzata una Porsche con targa russa: “Putin è una m***a”

Una o più persone, a Siena, hanno preso di mira una Porsche con targa russa. Insultato con una scritta Vladimir Putin.

In Toscana, a Siena, una Porsche è stata imbrattata da una o più persone. Sull’auto è stato scritto un insulto rivolto al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

A Siena, su una Porsche, compare una frase contro Putin

“Putin è una m***a“.

Così riporta il graffito fatto con una bomboletta spray su una Porsche parcheggiata appena fuori Porta Romana, nell’antica città di Siena. La scritta è stata realizzata sul bagagliaio della vettura e, al momento, non è noto il responsabile di tale atto vandalico o i responsabili. La o le persone sono andate a colpo sicuro in quanto la Porsche aveva la targa russa.

Le indagini

Non è stata resa nota l’identità della persona a cui è stata vandalizzata la macchina.

La forze dell’ordine al momento stanno indagando, ma con molta probabilità si potrebbe trattare di un ciclista che ha partecipato ieri, 6 marzo 2022, alla gara di ciclismo “Strade Bianche“.

Atti vandalici contro i russi in tutto il mondo

Questo non è l’unico atto vandalico ai danni di uno o più cittadini russi. In tutto il mondo, molte persone hanno visto nei russi, che non hanno nessuna colpa per il conflitto in corso contro l’Ucraina, dei nemici da prendere di mira.

Solitamente sono colpite le macchine dei russi. In alcuni casi queste vengono imbrattate, in altri anche completamente danneggiate.