Esame col botto. A Lanús, in Argentina, una donna 63enne si è ribaltata alla guida di un’auto durante il test pratico per l’ottenimento della patente di guida. Dopo aver perso il controllo del veicolo, l’esaminanda si è schiantata contro un palo.

Un filmato ha ripreso la scena. Le immagini mostrano lo svolgimento dell’esame all’interno di un circuito: alla seconda svolta, l’auto guidata dalla 63enne esce fuori dalla corsia e sale sull’erba. Stando a quanto ricostruito in seguito, la donna al volante si è fatta prendere dal panico e, perso completamente il controllo nella situazione, ha terminato il suo esame finendo la corsa contro un palo dell’illuminazione. «La signora si è innervosita durante la manovra. Per questo motivo prima ha urtato l’aiuola e poi è finita contro un lampione. È stato l’impatto a farla ribaltare, lasciandola intrappolata all’interno dell’abitacolo» ha spiegato il direttore generale della Protezione Civile di Lanús Rodrigo Patiño.

