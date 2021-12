Argentina, nave da crociera bloccata fuori dal porto per un caso Covid: 300 passeggeri in isolamento

Argentina, nave da crociera bloccata fuori dal porto della popolosa città di Puerto Madryn per un caso Covid rilevato dopo uno scalo a Buenos Aires

In Argentina del Sud una nave da crociera è bloccata fuori dal porto della città di Puerto Madryn per un caso Covid: ci sono 300 persone in isolamento su quella nave che viene da Amburgo e batte bandiera delle Bahamas, il tutto mentre la autorità sanitarie hanno avviato il tracciamento.

Argentina, nave bloccata per il Covid: fra passeggeri ed equipaggio ci sono 300 isolati

La scoperta della positività di un membro dell’equipaggio è avvenuta ieri, martedì 30 novembre, con la notizie che da tutto il mondo mettono timore per la Variante Omicron. In merito c’è una nota del ministero della Salute argentino: “È stato ordinato l’isolamento di tutti i passeggeri e dell’equipaggio a bordo della nave di Amburgo”.

Nave bloccata per un caso Covid in Argentina, al largo di Samborombon Bay

Il transatlantico si trova al largo di Samborombon Bay, a circa 280 km a sud est di Buenos Aires, città dove aveva fatto scalo venerdì scorso.

A bordo sono stati effettuati test PCR in 24 ore sui 170 passeggeri e 156 membri dell’equipaggio. La ministra Carla Vizzoti ha spiegato che i test sono risultati “tutti negativi compreso quello dell’interessato”.

Un membro dell’equipaggio negativo si positivizza e in Argentina una nave resta bloccata per il Covid

Solo che un membro della medicheria dell’equipaggio risultato prima positivo e poi negativo sabato si era positivizzato di nuovo.

La persona è “asintomatica”, secondo il comandante della nave citato nel comunicato ministeriale. A bordo è stata avviata un’indagine epidemiologica, “i cui risultati forniranno elementi sui prossimi passi da seguire”.