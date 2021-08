Arisa, dopo l’addio ad Amici approda a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Arisa dopo l'addio ad Amici di Maria De Filippi potrebbe approdare a Ballando con le Stelle? Tutto quello che c'è da sapere.

Arisa potrebbe approdare a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo la rinuncia della cantante ad Amici di Maria De Filippi e a Pechino Express.

Arisa a Ballando con le Stelle

Al momento non vi sono conferme né smentite in merito alla presunta partecipazione di Arisa a Ballando con le Stelle ma, secondo indiscrezione, il talent di Milly Carlucci starebbe “corteggiando” la cantante dopo il suo ad Amici di Maria De Filippi (dove verrà sostituita da Lorella Cuccarini, mentre al suo posto subentrerà Raimondo Todaro).

La cantante ed ex insegnate di canto della scuola avrebbe dovuto prendere parte a Pechino Express ma a quanto pare la trattativa non sarebbe andata in porto. Al momento Arisa non ha commentato pubblicamente la vicenda e quindi per sapere se anche lei sarà nel talent di Milly Carlucci bisognerà aspettare che i concorrenti vengano annunciati ufficialmente.

Arisa: la vita privata

Negli ultimi mesi la cantante è stata al centro del gossip per via della sua storia d’amore con il manager Andrea Di Carlo, che le aveva anche chiesto di sposarlo.

I due dopo svariati tira e molla si sono detti ufficialmente addio e Di Carlo ha anche affermato di essersi ripreso l’anello di fidanzamento di cui aveva fatto dono alla cantante. Arisa ha preferito non commentare pubblicamente la vicenda, e al momento la cantante risulta essere single. Motivo dello scontro tra i due sembra sia stata un’intervista della cantante a Domenica In dove Arisa aveva evitato di parlare pubblicamente del suo rapporto con Andrea Di Carlo, motivo per cui lui se l’era presa: “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma.

Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura”, aveva tuonato.

Arisa: le repliche alle critiche

Arisa non ama condividere la sua vita privata attraverso i social e di recente ha replicato contro gli haters che l’hanno criticata per il suo aspetto e per la sua relazione con Andrea Di Carlo.