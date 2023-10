L'ex giudice Silvana Saguto dovrà scontare una condanna a 7 anni e 10 mesi per corruzione. Da 20 giorni era ricoverata in una clinica.

L’ex giudice Silvana Saguto dovrà andare in carcere. Nella giornata di giovedì 19 ottobre è stata condannata a 7 anni e 10 mesi per corruzione nell’ambito del processo della gestione dei beni confiscati alla mafia. Stando a quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, Saguto è stata trasferita al carcere Pagliarelli. Anche per il marito Lorenzo Caramma si sono aperte le porte del carcere. La donna, da circa 20 giorni, era ricoverata alla clinica Villa Margherita di via Marchese di Villabianca a Palermo.

Arrestata l’ex giudice Silvana Saguto: in carcere anche il marito Lorenzo Caramma

L’arresto dell’ex magistrato – si legge ancora dalla testata – è stato disposto dalla procura generale di Caltanissetta sotto la direzione di Fabio D’Anna. Poiché la condanna è divenuta definitiva e supera i quattro anni di reclusione non è prevista la sospensione della pena, pertanto è stato reso effettivo l’arresto.

Chi sono gli altri imputati che dovranno andare in carcere

Oltre all’ex giudice Silvana Saguto e al marito Lorenzo Caramma che sconterà una pena pari a 6 anni e un mese di carcere, sono stati condannati ad una pena rispettiva di 6 anni e 8 mesi e di 7 anni e sei mesi anche gli ex amministratori giudiziari Carmelo Provenzano e Gaetano Cappellano Seminara.