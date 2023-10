Un 22enne polacco è stato arrestato in un negozio di Varsavia, dopo che si è finto un manichino nel tentativo di svaligiarlo dopo la chiusura.

Si finge un manichino per rapinare il negozio

È successo tutto in Polonia, dove un ragazzo di 22 anni si è finto un manichino in un negozio di Varsavia per poterlo rapinare dopo l’orario di chiusura. Il giovane, accusato del furto con scasso, è stato però ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale in cui si trova l’attività.

I filmati mostrano il 22enne con una busta in mano, immobile nella zona della vetrina del negozio, mentre i clienti gli passavano davanti. Dopo la chiusura, assicuratosi di essere solo, il 22enne ha fatto incetta di collane, orecchini e bracciali e si è dileguato.

I precedenti del ragazzo e l’arresto

Il giovane ladro avrebbe rubato con lo stesso metodo altra merce in un secondo centro commerciale. Adesso, come pensa massima, rischia fino a 10 anni di carcere.

Stando a quanto reso noto, dopo il furto dei gioielli il personale del negozio ha fatto denuncia alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno notato che uno dei manichini era in realtà una persona in carne e ossa e che stava provando a confondersi con gli oggetti esposti in vetrina.