In Polonia, le elezioni parlamentari hanno visto il partito di estrema destra Diritto e Giustizia come il più votato, ma l’opposizione ha superato le aspettative con oltre il 50% dei voti. Se le principali forze formano un accordo, potrebbero ottenere la maggioranza parlamentare, segnando un possibile cambiamento dopo otto anni di governo di estrema destra.

Polonia e l’opposizione guidata da Donald Tusk: una grande vittoria

Al momento, il 94,09% dei voti è stato conteggiato, con Diritto e Giustizia al 36,2% e l’opposizione al 38,3% dei voti totali.

Il 38,3% ottenuto dall’opposizione comprende la Coalizione Civica (29,9%) e altre forze di sinistra (8,4%). La possibilità di una coalizione tra questi due blocchi è stata discussa fin dalla campagna elettorale. Inoltre, il cartello Terza Via, con il 14,4%, potrebbe influenzare la formazione di un nuovo governo di coalizione. I leader di Terza Via hanno segnalato di essere in contatto con le altre opposizioni, ma non con il governo uscente.

Nelle elezioni polacche, l’opposizione guidata da Donald Tusk ha ottenuto una vittoria eccezionale, porre fine all’otto anni di governo del partito Diritto e Giustizia. Questa vittoria è notevole considerando il controllo del governo sui media. La giornata elettorale ha visto un referendum con domande suggestive a favore del governo.

L’affluenza in Polonia: ha superato il 73% dei votanti

L’affluenza è stata alta, superando il 73%, con uno scrutinio più lungo nelle grandi città. La progressiva allineazione dei risultati al sondaggio d’uscita ha indicato un minor divario tra Diritto e Giustizia e l’opposizione, specialmente nelle città.

Il partito di estrema destra Konfederacja ha ottenuto il 7,2% dei voti, al di sotto delle aspettative, considerando un possibile alleato di Diritto e Giustizia. La formazione di un governo da parte delle opposizioni potrebbe ritardare poiché il presidente Andrzej Duda del partito Diritto e Giustizia potrebbe inizialmente assegnare l’incarico al primo ministro uscente.