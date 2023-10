In Germania sono in corso le elezioni e al momento i socialdemocratici sono in calo di preferenze. Bene invece per i Cristiano-democratici, favoriti anche per la prossima tornata del 2025. Sfondano gli estremisti di Adf, mentre sono in netta ripresa i Verdi. I Liberali, invece, rischiano di non superare la soglia di sbarramento.

Elezioni in Germania

Sono elezioni amare per Olaf Scholz in Germania, nei lander della Baviera e dell’Assia.

A trionfare sono i Cristiano sociali della Cdu, ma a sorprendere sono le preferenze per l’Afd, partito estremista che, fra le altre cose, ha proposto una politica molto dura contro i migranti.

Il voto è anche un’importante tappa verso le elezioni del 2025, dove a preoccupare la Spd sono i Liberali. La Fdp è sulla soglia di sbarramento in Assia, mentre è fuori dai giochi in Baviera.

Germania: Baviera e Assia

Il risultato che emerge da Monaco vede come favorita la Csu di MArkus Soder: l’attuale presidente della Baviera infatti ha totalizzato il 37% dei voti.

Importanti anche i risultati di Afd con un bel 15%. I Verdi hanno totalizzato una preferenza del 16%, invece la Spd è inchiodata all’8,5%.

Anche in Assia vincono i Cristiano sociali in modo netto con il 35% delle preferenze. Al secondo posto con il 16,7% c’è Afd e a seguire la Spd con il 15,4%.

Prossimo traguardo in Germania: elezioni del 2025

Questi risultati confermano i sondaggi della vigilia e le analisi che vedevano Scholz abbastanza sofferente su alcune tematiche come il rallentamento dell’economia, l’inflazione alle stelle, l’aumento dei costi energetici e il tema dell’immigrazione.

Al momento nessuno dei due leader vuole allearsi con gli estremisti dell’Afd ma la loro campagna contro i migranti sembra aver fatto presa sugli elettori più conservatori.