Il dibattito politico internazionale, soprattutto quello sviluppato dai Paesi dell’Unione europea, nelle ultime settimane si è concentrato soprattutto sul tema dell’emergenza migranti. L’Italia, raggiunta in pochi mesi da migliaia di arrivi sulle proprie coste, si sente lasciata sola e vorrebbe maggiore aiuto da parte degli altri Stati: lo scontro diplomatico con la Germania per la questione Ong ha tenuto banco nelle ultime ore.

Migranti, incontro Meloni-Scholz: i rapporti tra gli Stati

Il rapporto tra Italia e Germania, soprattutto da quando Giorgia Meloni si è insediata come presidente del Consiglio dei ministri italiana, è sempre stato ottimo, tanto che la premier scelse proprio Berlino come una delle primissime tappe dei suoi incontri bilaterali. Nelle ultime settimane, però, i rapporti tra i due Paesi sembrano essersi incrinati, con Meloni e in generale tutto il governo italiano che hanno fatto sapere di non aver gradito le posizioni di Olaf Scholz sul tema migranti.

Migranti, incontro Meloni-Scholz: si cerca l’intesa

Dopo giorni di tensione e di botta e risposta, però, ora si vuole cercare una soluzione che possa andare bene ad entrambi i Paesi e alcune fonti diplomatiche – come spiega il ‘Corriere della Sera’ – sarebbero convinte che il faccia a faccia che potrebbe svolgersi a Granada nei prossimi giorni tra Meloni e Scholz possa portare ad un punto di inontro.