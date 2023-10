Non solo il ministro della Difesa Guido Crosetto: anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è espresso contro la decisione del cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha annunciato di voler aumentare i controlli ai confini tedeschi per porre un freno all’arrivo di migranti in Germania.

Migranti, anche Tajani contro Scholz: “Vorrei capire che intenzione ha la Germania”

Le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista diffusa sabato 30 settembre dal cancelliere tedesco Olaf Scholz non hanno indispettito soltanto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ma hanno mandato in confusione anche il titolare della Farnesina, Antonio Tajani.

“Il cancelliere tedesco dice quello che vuole”, ha esordito il ministro in quota Forza Italia, commentando le parole del leader tedesco sull’immigrazione. “Quella è un’immigrazione secondaria, noi abbiamo un problema di immigrazione primaria”, ha continuato Tajani.

La polemica

“Abbiamo previsto una strategia. Noi dobbiamo guardare alla strategia, alla solidarietà europea. In Germania sono in campagna elettorale, però c’è un problema importante da risolvere, non è solo la campagna elettorale”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, ponendo l’accento sul fatto che la decisione di Scholz di incrementare i controlli alla frontiera tedesca e bloccare l’immigrazione in Germania sia dovuta, sostanzialmente, a un disperato tentativo del Governo di Berlino di riacquistare il consenso perduto e ridimensionare il boom che ha recentemente riguardato i partiti di opposizione.

“Noi vorremmo capire qual è la posizione tedesca, non è chiaro quello che dicono. Valuteremo, vedremo, i migranti che vogliono andare in Germania non è che li devono mandare in Italia”, ha detto ancora Tajani.