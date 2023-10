Italia e Germania sono ormai ai ferri corti sulla questione migranti: il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è sferrato un nuovo attacco a distanza contro il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha recentemente annunciato di voler incrementare i controlli ai confini tedeschi.

Migranti, Crosetto contro Scholz: il tweet del ministro di Fratelli d’Italia

L’intervista rilasciata nella giornata di sabato 30 settembre dal cancelliere tedesco Olaf Scholz ha mandato su tutte le furie gli esponenti del Governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Alle critiche dei parlamentari di Fratelli d’Italia, infatti, ha fatto seguito anche l’indignazione del ministro della Difesa, Guido Crosetto (FdI), e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani (Forza Italia).

Il ministro meloniano, in particolare, dopo che il leader di Berlino ha annunciato controlli aggiuntivi ai confini del Paese per contenere l’elevato numero di arrivi in Germani, ha commentato la decisione postato un messaggio su X. “Si cerca di bloccare l’immigrazione in una parte d’Europa e se ne agevola il trasporto in un’altra”, ha scritto Crosetto. “Coerente e geniale”, ha chiosato con sarcasmo.

Le tensioni tra Roma e Berlino

Le dichiarazioni di Scholz hanno gettato altra benzina sul fuoco che alimenta le tensioni sui migranti attualmente esistenti tra Roma e Berlino. Tensioni che si sono originate dalla diffusione della notizia dei finanziamenti del Governo tedesco alle Ong che operano nel mar Mediterraneo e che si impegnano a salvare la vita dei migranti in difficoltà.

Come dimostra il tweet di Crosetto, continua il botta e risposta al vetriolo. Proprio le ultime parole del post condiviso dal ministro, infatti, fa ironicamente riferimento alla questione dei finanziamenti alle Ong.